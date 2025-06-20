Trabzon'un Of İlçesinde 6 Bin 902 Öğrenci Karnelerini Aldı

Trabzon'un Of ilçesinde 6 bin 902 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen törene, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Baş, yıl boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Baş ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.