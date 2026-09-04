Trabzon'da 8 ayda 493 bin ziyaretçi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı tarihi, kültürel ve doğal mekanları bu yılın 8 aylık döneminde 493 bin 12 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi kentin turizm hareketliliğine önemli katkı sağladı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde en çok ziyaret edilen noktaların başında 312 bin 453 kişiyle Atatürk Köşkü geldi. Çal Mağarası'nı 136 bin 339, Kızlar Manastırı'nı 25 bin 680, Şehir Müzesi'ni 18 bin 540 kişi ziyaret etti.

Söz konusu mekanları geçen yıl 597 bin 938 turistin ziyaret ettiği, kentin turizm potansiyelini daha fazla güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA