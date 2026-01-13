Haberler

Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon'un Tonya, Şalpazarı, Köprübaşı ilçelerinde ve Hayrat'ta taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
