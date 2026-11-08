Trabzon Şalpazarı'nda yaylalar kar altında kaldı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı

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TRABZON'un Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışın ardından Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları ve Simenli, Şıhkıranı, Gökçeköy, Sinlice, Kuzuluk ve Geyikli mahallelerinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda besiciler, hayvanlarını otlatmakta güçlük çekti. Şalpazarı Belediye Başkanı Sayın Refik Kurukız, yağışın ardından ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı