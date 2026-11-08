Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Şalpazarı'nda yaylalar kar altında kaldı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Şalpazarı'nda yaylalar kar altında kaldı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün etkili sağanak, gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kara döndü. Yaylalar ve mahallelerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı; besiciler otlatmakta güçlük çekerken Başkan Kurukız ekiplerin karla mücadeleye başladığını belirtti.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışın ardından Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları ve Simenli, Şıhkıranı, Gökçeköy, Sinlice, Kuzuluk ve Geyikli mahallelerinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda besiciler, hayvanlarını otlatmakta güçlük çekti. Şalpazarı Belediye Başkanı Sayın Refik Kurukız, yağışın ardından ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'yı kana bulayan katliamcının evinden vahşet çıktı