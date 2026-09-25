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Trabzon Ortahisar'da toprak kayması yolu çökertti, otomobil devrildi

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Trabzon Ortahisar'da toprak kayması yolu çökertti, otomobil devrildi
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Trabzon Ortahisar'da yağışların ardından Pelitli Mahallesi'ndeki yolda toprak kayması meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Çöken alana devrilen otomobildeki hafif yaralı sürücü ve yanındaki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi, yol ulaşıma kapatıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolunun bir bölümü çöktü.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki yolda toprak kayması meydana geldi.

Yolun bir bölümünde çökme yaşanan olay sırasında seyir halindeki Yalçın Ö'nün kullandığı otomobil de bu alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan hafif yaralı sürücü ve beraberindeki Kenan Ş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlgili kurumların ekiplerince yolun ulaşıma kapatıldığı bölgede çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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