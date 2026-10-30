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Trabzon Ortahisar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Çukurçayır Mahallesi'nde S.S. ve E.K. ile 1 kişi arasında çıkan kavgada S.S.'nin tabancayla yaraladığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çukurçayır Mahallesi'nde Ömer Faruk Bostan (26) ile S.S. (44) ve E.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine S.S. tabancayla Bostan'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bostan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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