Trabzon Ortahisar'da heyelanda toprak altında kalan kişi için ekipler arama başlattı

Trabzon Ortahisar'da heyelanda toprak altında kalan kişi için ekipler arama başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde bir evin çevresinde çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelanda bir kişi toprak altında kaldı. AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, toprak altında kalan kişi için arama kurtarma çalışması başlattı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kişi toprak altında kaldı.
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA