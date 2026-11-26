Trabzon Ortahisar'da heyelan iki katlı evin temelinde hasar oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Mahallesi Sofrakaya mevkisinde heyelan meydana geldi. İki katlı evin duvarı yıkılırken temelde boşluklar oluştu, park halindeki araç yamaçtan yuvarlandı; can kaybı yaşanmadı, temizleme başladı ve hasar tespiti yapılacak.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir evin temelinde hasar oluştu.
Çukurçayır Mahallesi Sofrakaya mevkisindeki iki katlı evin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları evin duvarını yıkarak temelde boşluklar oluşturdu.
Heyelan sırasında park halindeki bir araç ise yamaçtan yuvarlandı.
Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından iş makineleriyle bölgede temizleme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin olay yerinde hasar tespit çalışması yapacakları öğrenildi.
Kaynak: AA