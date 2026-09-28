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Trabzon Of'ta öğrenciler bayrak töreniyle haftaya başladı, eğitim müdürü tavsiye verdi

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Trabzon Of'ta öğrenciler bayrak töreniyle haftaya başladı, eğitim müdürü tavsiye verdi
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Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda bayrak töreninde İstiklal Marşı okuyarak yeni haftaya başladı. Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere zaman yönetimi ve saygı tavsiyelerinde bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, bayrak töreninde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilerle sohbet etti.

Tören öncesi öğrencilere başarılar dileyen Kabahasanoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere zaman yönetiminin önemine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Kabahasanoğlu, öğrencilerden birbirlerine saygı göstermelerini, teşekkür ve özür dilemekten çekinmemelerini isteyerek, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Okul Müdürü Soner Kalkan da ziyaretinden dolayı Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
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