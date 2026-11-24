Trabzon Of'ta Kaymakam Akça emekli öğretmen Kutay Durmaz'a hizmet beratı takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Of ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'ndaki törende Kaymakam Eşref Akça, emekli öğretmen Kutay Durmaz'a hizmet beratı takdim etti.
Trabzon'un Of ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun, Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törende ise öğrenci ve öğretmenler şiir okudu.
Kabahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin, bir milletin geleceğine yön veren ve insan yetiştiren bir meslek olduğunu söyledi.
Kaymakam Eşref Akça'nın emekliye ayrılan öğretmen Kutay Durmaz'a hizmet beratı takdim ettiği program, adaylık eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.