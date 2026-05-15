Trabzon merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçlarından Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ifadesinin ardından salıverildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süreç

Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, banka hesapları kiralayarak dolandırıcılık ağı oluşturan ve internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek mağdur vatandaşları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendiren şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik tespit edilmiş ve elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
