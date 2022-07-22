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Trabzon haberleri! Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
Trabzon haberleri! Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu

Trabzon gündem haberi: Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ö.E.T, H.N.T, M.G. ve B.K'nin banka hesaplarına küçük meblağlar halinde farklı kişilerin para transferi yaptığını belirledi.

Bu yöntemle yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, banka ve ödeme kurumlarından temin edilen hesap hareketleri üzerinden inceleme ve analiz çalışmaları yapıldı.

İnceleme sonucunda şüphelilerden H.N.T'nin ev hanımı, M.G'nin işsiz, Ö.E.T. ve B.K'nin ise düşük gelirli olmalarına rağmen hesaplarında toplamda 18 milyon 574 bin 79 lira para hareketliliği tespit edildi.

Paranın yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarına ilgili makamlardan alınan talimat gereği bloke konuldu.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Trabzon Banka Güncel Haberler

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