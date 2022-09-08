Trabzon haberleri | Kemal Kılıçdaroğlu, Tedavi Gören Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Ailesini Ziyaret Etti Güncel Haberler Trabzon bölgesinden gelen habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gören eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in ailesini ziyaret etti. Avukat Haluk Pekşen’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gören eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ailesini ziyaret etti. Avukat Haluk Pekşen'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi Ankara'daki Güven Hastanesi'nde devam eden 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ailesine bugün geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Haluk Pekşen'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Haluk Pekşen Trabzon Güncel Haberler

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