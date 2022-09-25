Trabzon gündem: Trabzon'un yaylalarına mevsimin ilk karı yağdı

Trabzon haberi: Trabzon'un yaylalarına mevsimin ilk karı yağdı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Trabzon'un yaylalarına mevsimin ilk karı yağdı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Bir çok yayla sakini Eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.

Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü. Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti.