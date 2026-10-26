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Trabzon Düzköy'deki Karadağ Yaylası sonbahar renkleriyle ziyaretçi çekiyor

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Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası ve çevresi, sonbaharın gelmesiyle sarı ve kahverengi tonlarına dönen ağaçları, çayırları ve yayla evleriyle farklı bir manzara sunuyor. Bölge, sonbahar renklerini fotoğraflamak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırlarındaki Karadağ Yaylası ve çevresi, sonbaharın renklerine büründü.

Sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sarı ve kahverenginin tonlarına dönüşürken, bölgedeki çayırlar ve ormanlık alanlar farklı renk tonlarıyla dikkati çekiyor.

Yüksek kesimlerdeki yayla evleri ve kıvrılarak uzanan yollar, doğal güzelliklerle bütünleşerek bölgenin manzarasına ayrı bir görünüm katıyor.

Mevsimin değişimini yansıtan Karadağ Yaylası ve çevresi, sonbaharın sunduğu doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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