Trabzon'dan Gazze'ye 10 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Trabzon'da düzenlenen kampanya ile toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı 10 tır, Gazze'ye gitmek üzere hareket etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Gazze'ye Kardeşliği Taşıyoruz" sloganıyla bir süre önce başlatılan kampanya kapsamında 250 ton insani yardım malzemesi toplandı.

Yardımları taşıyacak tırların Gazze'ye gidişi öncesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, İsrail'in yıllardır Gazze'ye zulüm uyguladığını söyledi.

İsrail'in yaklaşık 2,5 yıldır Gazze'nin tamamen boşaltılmasına gayret ettiğini dile getiren Vali Yıldırım, "Öncelikle Müslümanlar, Türkiye ve insan hakları savunucuları olarak gayret etmemiz lazım ki Gazze, Gazzelilerindir. Filistin toprakları Filistinlilerindir. 3 bin yıllık bir söylemi dile getirerek devam ediyorlarsa o zaman dünyada bugün sahip olunan toprakların hiçbiri bugünkü insanlara ait değil. Amerika'da Kızılderililer, Avustralya'da yerliler vardı." diye konuştu.

Yıldırım, barışın sağlanmasına karşın Gazze'nin çok zarar gördüğünü vurgulayarak, "Bu barış sağlanana kadar Gazze yerle bir oldu. Bundan sonra yapılması gereken artık yeniden yapılanma, Gazzelilerin tekrar rahatlıkla, huzur içerisinde yaşayabilecekleri yuvalarını oluşturma ortamlarını sağlamak. Bizim iş makineleri Türk bayrakları ile Gazze sokaklarında enkaz kaldırıyor. Çalışabilenler fiziken orada, gidemeyenler gönülleriyle orada." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kalıcı bir barış olması temennisinde bulundu.

Yardım kampanyasının halen devam ettiğini aktaran Genç, "Yardım yapacak vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi Cemal Kamacı Spor Merkezi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi ve Pazarkapı Hanife Hatun Camisi'nde kurduğumuz merkezlere bu yardımı teslim ederken, temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemeleri, battaniye ve çadır gibi malzemeleri esas alarak desteklerini beliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da herkesi Gazze'ye yardıma davet ederek, "İnsan cebine koyduğuyla değil paylaştığıyla insandır. O anlamda her birimiz imkanlarımızı seferber ederek gücümüzden, imkanlarımızdan orada açlık ve sefalet çekerek öldürülen insanlara destek olmak zorundayız." dedi.

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri de yazdıkları mektupları Gazzeli çocuklara ulaşabilmesi için tır şoförlerine teslim etti.

Yapılan duaların ardından insani yardım malzemelerini taşıyan 10 tır Gazze'ye uğurlandı.