Trabzon'dan Filistin'e Gönül Köprüsü Etkinliği Düzenlendi

TRABZON'da Filistin halkına destek amacıyla 'Trabzon'dan Kudüs'e Gönül Köprüsü' etkinliği gerçekleştirildi. Yürüyüş ve bisiklet yarışının yapıldığı etkinliğe, Trabzon Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekili ve yüzlerce kişi katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 'Özgür Filistin için Hareket Et' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında toplanan vatandaşların kimi bisiklet yarışına katılarak kimi ise sloganlarla yürüyüş yaparak, Filistin'e destek mesajı verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayarak Ganita Sahili'nde son buldu. Etkinliğe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve vatandaşlar katıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HER TARAFTA FİLİSTİN'İ SAVUNUYOR'

Etkinlikte konuşan Vali Aziz Yıldırım, insani vicdanın ortaya çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' sözlerini her yerde duyuyorsunuz. Dünyanın her tarafında Filistin'i ve Gazze'yi savunuyor. Dünyanın diğer ülkeleri bunun ne demek olduğunu anlamaya başladılar. İsrailliler, yaptıkları zulmü sosyal medya aracılığıyla dünyaya gösterirken gözdağı vermek istiyorlar belki ama bir taraftan bütün insanı vicdanı ortaya çıkardılar. Belki de bu Gazzelilerin lehine oluyor" dedi.

'KOLSUZ, BACAKSIZ ÇOCUKLARI NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yürüyüşün insanlığa ortak bir çağrı için yapıldığını ifade ederek, "Trabzon'dan insanlığın ortak vicdanına ses vermek, kardeşlik dualarımızı pekiştirmek ve mazlumların yanında dimdik durduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için bir aradayız. Trabzon'dan Gazze'ye uzanan gönül köprüsü sadece bir yürüyüş değil, merhametin adaletin ve insanlığın ortak çağrısıdır. Binlerce kilometre ötedeki kardeşimize yalnız değilsiniz demenin iradesidir. Çocukların süremediği bisikletleri pedallamak güzel yarınlara ulaşabilme umududur. Gülen çocuklarımıza olana özlemimizdir. Gazze, uzun yıllardır zulümle yoksullukla, ambargoyla ve bombalarla mücadele ediyor. Oradaki çocukları gülüşü susturtuluyor. Annelerin gözyaşları dinmiyor. Zulmü karşısında susan dilsiz şeytandır. Sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz, haykırıyoruz. Kolsuz, bacaksız çocukları normalleştirmeyeceğiz. Yardımları engellemek, savaş değildir. Öldürmek insanlık değildir" diye konuştu.

'SİZLER VİCDANSIZSINIZ'

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise "Sizler vicdansızsınız. Sizler ruhunuzu paraya satmışsınız. Sizler emperyalistlersiniz. Sizler kapitalistlersiniz. Sizler katilsiniz. Trabzon'dan Filistin'e, İsrail'e ve babaları Amerika'ya bir şey söylemek lazım. Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimizi, susuzluktan ölen çocuklar, bombalanan hastalar, kadınlar ve erkekler asla yalnız değillerdir" dedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda dualar edilerek ve çeşitli etkinlikler yapılarak Gazze halkına Trabzon'dan dayanışma mesajı verildi.