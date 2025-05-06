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Trabzon'dan 160 Kişilik Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Trabzon'dan 160 Kişilik Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Vali Aziz Yıldırım, hacı adaylarının heyecanına dair açıklamalarda bulundu.

Trabzon'dan 160 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının heyecanını anladıklarını söyledi.

Yıldırım, "Biraz merak da var tabii. 'Acaba yapabilecek miyim? Acaba haccım olacak mı?' Gelirken de 'Acaba benim haccım oldu mu?' diye de düşüneceksiniz. Hiç merak etmeyin kul hakkı hariç hepinizin haccı inşallah, Allah'ın izniyle olacak. İnşallah hepiniz kul hakkı hariç annenizden doğduğunuz gün gibi tertemiz olacaksınız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının seçilmiş insanlar olduğuna işaret eden Yıldırım, kendilerinden dua isteyerek dönüşte de karşılamaya geleceklerini kaydetti.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilmesinin ardından 160 hacı adayı ve 5 görevli olmak üzere 165 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak uğurlandı.

Trabzon'dan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 3 ayrı kafilede 850 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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