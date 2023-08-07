Trabzon'daki Harmantepe Şehitliği Tadilattan Geçirildi

TRABZON Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1916 yılında Ruslar'ın Trabzon'u işgali sırasında Köprübaşı ilçesinde ilerleyişini durdurmak için savaşarak şehit olan askerlerin mezarlarının bulunduğu ve harabe görüntüsü ile sık sık gündeme gelen 2 bin 149 rakımdaki Harmantepe Şehitliği tadilattan geçirilerek yeniden düzenlendi.

29 Haziran 1916 yılında Ruslar'ın Trabzon'u işgali sırasında ilerleyişlerini önlemek için Köprübaşı ilçesi Harmantepe mevkisinde yaşları 18'den başlayan 150 er ve 7 subay, yaşanan çatışmada şehit düştü. İlçede 2 bin 149 rakıma sahip, bakımsızlığı ile sık sık gündeme gelen ve her yıl 29 Haziran tarihinde farklı şehirlerden gelerek anma töreninin yapıldığı şehitlik; Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından tadilattan geçirilerek yeniden düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitliğin açılışı Mehter marşı eşliğinde törenle gerçekleştirildi.

Şehitliğin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının coğrafi koşullar nedeniyle zor bir süreçte yapıldığını aktaran Ustaoğlu, "Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Tarihin hiçbir döneminde boş kalmadığı gibi ülkemizde yaşadığımız bazı hadiselerle de halen şehitler vermeye devam ediyoruz. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu topraklarda yaşamak kolay değil, ayakta durmak kolay değil. Bulunduğumuz yer 2 bin rakımın üzerinde. Zorlu coğrafya ve iklim koşullarıyla mücadele ederek buraları tekrar kalıcı hale getirdik. 1990'lı yıllarda buranın tespit edilmesinin ardından ilk tescil edildiği tarihten itibaren zaman zaman restorasyon geçirmiş ancak iklim nedeniyle ister istemez tahribata uğramış. Biz de ileriki dönemler için sıkıntı yaşanmaması adına tekrar restorasyonunu tamamlayıp hizmete açıyoruz. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır" diye konuştu.