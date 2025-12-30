Trabzon'da yılbaşında 2 bin 240 kolluk personeli görev yapacak

Trabzon'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 240 kolluk personelinin görev yapacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl dolayısıyla il genelinde huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların yılbaşını güven içerisinde karşılayabilmeleri amacıyla tedbirler alındı.

Yılbaşı süresince oluşabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları kesintisiz görev yapacak.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, caddeler, alışveriş merkezleri ile eğlence mekanlarında güvenlik güçleri 24 saat esasına göre görev icra edecek.

Sağlık, itfaiye ve diğer acil müdahale ekipleri yılbaşı gecesi boyunca görevlerinin başında bulunacak.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1424, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 793 ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 23 personel olmak üzere 2 bin 240 güvenlik personeli sahada görev yapacak.