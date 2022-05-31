Trabzon'da yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da yangında bir kişi dumandan etkilendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi İpekyol Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, kimsenin bulunmadığı sırada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina içerisinde dumandan etkilenen kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Çukurçayır Ortahisar Trabzon Yangın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title