Trabzon'da yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler

Trabzon'da yangında bir kişi dumandan etkilendi
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.
İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi İpekyol Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, kimsenin bulunmadığı sırada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina içerisinde dumandan etkilenen kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel