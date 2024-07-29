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Trabzon'da uçuruma düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şaziye Genç, uçuruma düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Genç, hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde uçuruma düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Şaziye Genç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ulaştığı Genç, yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kentteki bir hastaneye kaldırılan Genç'in, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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