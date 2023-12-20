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Trabzon'da Tünel Üstünden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Trabzon'da tünelin üstündeki yaya yolundan geçtiği sırada dengesini kaybeden Burak Özbek (28), kara yoluna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'da tünelin üstündeki yaya yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip, kara yoluna düşen Burak Özbek (28), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ganita mevkisinde meydana geldi. Ganita Çay Bahçesi'nden çıkan Burak Özbek, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünel üzerinde yer alan patika yoldan yürüyerek kent meydanına gitmek istedi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özbek, demir korkulukları da aşarak, 10 metre yükseklikten Trabzon-Rize kara yoluna düştü. Özbek'i fark eden sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürülen Özbek, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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