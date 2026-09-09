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Trabzon'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Trabzon'un Araklı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Araklı ilçesinde 22 Ağustos'ta, babası Turgay ve annesi Kadriye Çebi'nin yer aldığı otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zeynep Erva Çebi (9), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan anne ve babanın ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zeynep Erva'nın cenazesi, bugün Araklı Hacı Hasan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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