Trabzon'da iki aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dolmuşa çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaşıkcı mevkisinde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun sağında duran dolmuşa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Salih Tezcan - Güncel