Haberler

Trabzon'da TIR Minibüse Çarptı: 15 Yaralı

Trabzon'da TIR Minibüse Çarptı: 15 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Arsin ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarpan TIR kazasında 15 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRABZON'da TIR'ın, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi'nden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 61 M 608 plakalı minibüse arkadan gelen Azerbaycan plakalı TIR çarptı. Kazada, önünde bekleyen hafriyat kamyonun ile TIR arasında sıkışan minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşan yolda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen minibüs çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti

Küslüğün bittiği an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.