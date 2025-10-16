Trabzon'da Terk Edilmiş Balıkçı Teknesi İçin Arama Kurtarma Başlatıldı
Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarında terk edilmiş halde bulunan balıkçı teknesinin sahibi Mehmet Ali Gürsoy için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tekne, balıkçılar tarafından denizde sürüklenirken fark edildi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelendi.
Arsin ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde sürüklenirken fark edilen tekne, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, teknede yaptıkları incelemede; Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları buldu. Bunun üzerine kıyıdan AFAD, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
