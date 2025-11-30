Trabzon'da Tavuk Satışı Yapan İşletmelere Denetim

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tavuk satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekiplerince tavuk satan işletme ve depolar denetlendi.

Denetimlerde, temizlik koşulları, son kullanma tarihi, etiket ve tarife bilgileri, işletme ruhsatı, gıda güvenliği standartları ve ürünlerin saklama şartları incelendi.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı, sağlıksız ürünler ise imha edildi.

Açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Halkımızın sofrasına gelen ürünlerin hijyenik, güvenli ve standartlara uygun olması için zabıta ekiplerimiz aralıksız denetim yapıyor. Bu konuda hiçbir suiistimale izin vermeyiz. Gıda satışı yapan işletmelerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyor, işini kurallara uygun yapan esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."