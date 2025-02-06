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Trabzon'da Şüpheli Valiz Fünye ile Patlatıldı

Trabzon'da Şüpheli Valiz Fünye ile Patlatıldı
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Trabzon'un Kent Meydanı'ndaki tarihi İskenderpaşa Camisi bahçesinde bulunan şüpheli valiz, polis ve bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet çıktığı belirlendi.

Trabzon'da cami bahçesindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Kent Meydanı'ndaki tarihi İskenderpaşa Camisi bahçesinde şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta fünye ile patlattı.

Çantada, kıyafet olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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