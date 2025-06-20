Trabzon'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta fünye ile patlatıldı.

Çantada, kıyafet ve ayakkabı olduğu belirlendi.