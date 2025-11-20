Trabzon'da Suça Sürüklenen Çocuklar Sempozyumu Düzenlendi

Trabzon'da, "Uluslararası Suça Sürüklenen Çocuklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz İlleri Kadın Derneğince Trabzon Adalet Sarayı Salonu'nda organize edilen sempozyumun açılış töreninde, yerel yönetimler olarak, çocukların suç işleme eylemine geçmeden önce önleme faaliyetleri açısından gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda avukat olan Genç, çocukları suç işlemeye iten etkenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "İşin hukuku ilgilendiren kısmı var ama hukuktan önce olması gereken kısmı da var. Bir vakanın meydana gelip adli soruşturmaya tabi olmasından önceki kısmın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Önce suçun oluşmasına vesile olan saikleri ortadan kaldırmaya yönelmemiz lazım." dedi.

Bu konuda herkesin toplumsal sorumluluğu olduğunu, bütün kesimlerin katılımıyla ayrı bir platform oluşturulması gerektiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Bu programların da buna vesile olmasını istiyorum. O nedenle bir şehrin belediye başkanı olarak, 'Bu iş, hukukun işidir. Adliyenin, psikologların, sosyologların işidir' demeyiz, diyemeyiz. İşe vaziyet etmemiz lazım çünkü toplumun bütün sorunlarıyla muhatap olmakla da mükellefiz. Bu nedenle de programa memnuniyetle paydaş olduk."

Hiçbir çocuğun doğuştan suçlu olamayacağının altını çizen Genç, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışın öncelikle sorumluluk sahibi kişiler olmak üzere, toplumun tamamını ilgilendirdiğini kaydetti.

"Çocukların özellikle kendi alanlarıyla ilgili kanunlar açısından bilgilendirilmesi gerekiyor"

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy ise suça sürüklenen çocuk kavramının, 15 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çocuk Koruma Kanunu ile mevzuata girdiğini söyledi.

Aksoy, çocukların özellikle kendi alanlarıyla ilgili kanunlar açısından bilgilendirilmesi gerektiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an bakmakta olduğumuz, sıklıkla karşılaşmış olduğumuz bazı suç tipleri var. Bunlar hakkında özellikle gençlerimizin, lise, üniversite hatta ortaokul öğrencilerimizin bilgilendirilmesi gerekiyor. Mesela özel hayatın gizliliği ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 226/5 maddesindeki suç özellikle önem arz ediyor. Bu suç, ceza yaptırımı oldukça fazla bir suç, müstehcen görüntüleri paylaşma. Eğer bu paylaşmış oldukları kişi çocuksa, bunun cezası 6 yıl hapisten başlıyor. Bu da çok ciddi bir suç. Şu an maalesef birçok gencimiz bu suçu işliyor ama suç işlediğinin bilincinde değil. O kendince komik olduğunu düşündüğü fotoğrafı arkadaşına gönderiyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aytekin Ezber ile Karadeniz İlleri Kadın Derneği Başkanı Nilgün Turan'ın konuşmasının ardından, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Demirtaş'ın yönettiği oturum düzenlendi.

Oturumda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş "Çocuk Suçluluğu Kavramının Yeniden Tanımlanması Gerekliği", Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Üyesi Süleyman Kaynar "Suça Sürüklenen Çocuğun Korunması ve Üstün Yararı", Ankara Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan Özbadakoğlu ise "Çocuk Eğitim Evlerinde Çocukların Yaşayışları, Çocukların Eğitiminden Elde Edilen Sonuçlar" başlıklı sunum yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Trabzon Barosu, Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Kadın Komisyonu, Çocuk İstismarını Önleme Derneği ile Trabzon Üniversitesi Hukuk Klinikleri Kulübü paydaşlığında düzenlenen ve yarın sona erecek sempozyum kapsamında 5 oturum ve 3 tematik toplantı gerçekleştirilecek.