Trabzon'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından yaralayan şüpheli Y.E.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahalle'de dün tartıştığı S.M'yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına Y.E.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik