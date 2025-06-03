Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Hasara Yol Açtı

1)YAĞMURUN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (3)

YAĞMURUN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon'da etkili olan ve cadde ve yolları göle çeviren sağanakta, oluşan hasarın boyutu dron kamerasın yansıdı. Kent merkezinde esnaflar ve vatandaşlar, yağmurun dinmesi ve suların çekilmeye başlaması sonrası su basan ev ile iş yerlerini temizlemeye başladı. Yağış nedeniyle Ortahisar ilçesi Beşirli, Toklu ve Pazarkapı mahallelerinde zarar gören araçlarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, aşırı yağışların kent genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi Başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor."

ORTAHİSAR'DAN AÇIKLAMA

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada da ilçede şiddetli yağış sonrası taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, heyelan sonucu istinat duvarlarının yıkıldığı, bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtilen açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Uraloğlu paylaşımında "Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli ve yoğun yağıştan etkilenen başta Beşirli ve Çömlekçi'deki vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili bütün kurumlarımızla yakın temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanımı açıldığı, şuan su tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldık. Trabzon'umuzun tüm imkanlarımızla sahada yanındayız" dedi.