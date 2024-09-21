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Trabzon'da Sel ve Heyelan: Yaralı Kadın Kurtarıldı

Trabzon'da Sel ve Heyelan: Yaralı Kadın Kurtarıldı
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Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan olayında balçığa saplanarak yaralanan Ayşenur K., AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

Trabzon'da sel ve heyelan nedeniyle Arsin ilçesinde balçığa saplanması sonucu yaralanarak mahsur kalan Ayşenur K.'nın (29), AKUT ekipleri tarafından kurtarma anları kameraya yansıdı. Görüntüde, yaralı kadının ekiplerce konulduğu sedye ile evin pencere bölümünden güvenli alana götürüldüğü yer aldı.

HABER KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzon Arsin Akut

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