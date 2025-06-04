Trabzon'da Sel Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Sel Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sonrası etkilenen bölgelerde 184 personel ve 165 araçla yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 184 personeli, 165 araçla yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde dün şiddetli yağıştan etkilenen Beşirli ve Moloz mevkisinde çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, şehrin en hareketli iki noktasında selin getirdiği çamurun temizlenmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceğini vurgulayan Kanca, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanımız Ahmet Metin Genç'in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araçla çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel kalıntılarından tamamen temizlemeyi ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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