Trabzon'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Trabzon'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, Pençe-Kilit Harekatı'nda bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim okundu.

Trabzon'da, Pençe-Kilit Harekatı'nda bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim okundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü'nce, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde akşam namazından sonra gerçekleşen programda, okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programın ardından cami bahçesinde vatandaşlara aşure ve lokma ikram edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın bir görev olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız elim olayda metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 kardeşimiz başta olmak üzere bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet sadece bir toprak değil aynı zamanda bir şereftir. Onların hatırasını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak, millet olarak boynumuzun borcudur. Bugünkü Kur'an tilavetimiz ve aşure ikramımız da bu duygunun bir ifadesidir. Rabbim tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin, ailelerine sabır, milletimize dirayet versin." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Müftüsü Selami Aydın da katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var

Rüşvet skandalına ilişkin CHP liderinden olay iddia: Görüntüler var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu

Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.