Trabzon'da şehit yakınları ve gaziler umreye uğurlandı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, "Gönlüm Kabe Projesi" kapsamında şehit yakınları ve gaziler umreye gitti.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş öncülüğünde Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan projede 11 gazi ve şehit yakınları uçakla umreye hareket etti.

Kaymakam Baş, bu anlamlı projenin, devletin şehitlerin aziz hatırasına ve gazilere vefa duygusunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Pınar Nuhoğlu ise her zaman şehit yakınlarına ve gazilere destek vermeyi görev bildiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
