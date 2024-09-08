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Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Trafik güçlükle ilerlerken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca Akoluk, Kutlugün mahalleleri ve Akçaabat ilçesinde de su birikintileri meydana geldi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ganita mevkisinde su birikintileri oluştu.

Su birikintilerine bağlı Ganita mevkisinin Akçaabat güzergahında trafik güçlükle ilerledi.

Kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri, söz konusu bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan Akoluk ve Kutlugün mahalleleri ile Akçaabat ilçesinin bazı noktalarında da sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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