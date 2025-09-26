Haberler

Trabzon'da Sağanak Heyelana Neden Oldu

Trabzon'un Arsin ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, 5 mahallede ve Atayurt-Santa grup yolunda heyelana yol açtı. Jandarma ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için müdahalede bulundu.

İlçe genelinde aralıklarla devam eden yağış, sağanağa dönüştü.

Yağış dolayısıyla 5 mahalle ile Atayurt-Santa grup yolunda heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, DSİ, karayolları ve Arsin Belediyesi ekipleri de müdahalede bulundu.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, Atayurt-Santa grup yolunun heyelan nedeniyle kapandığını, ekiplerin hızlı şekilde müdahale ederek bölgede çalışma başlattığını söyledi.

Bir süre trafiğe kapanan yolun çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldığını belirten Bilgin, can ve mal kaybının yaşanmaması için akşam saatlerinde vatandaşların Atayurt-Santa grup yolunu kullanmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
