Saç ekimi sırasında fenalaşıp ölen güvenlik görevlisi; ayda bir doktora gidiyormuş

TRABZON'da saç ekimi sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Temel Altuntaş (46), Akçaabat'ta toprağa verildi. Çevresinde sağlığına dikkat etmesiyle tanınan Altuntaş'ın, her ay hastaneye gittiği belirtildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen özel güvenlik görevlisi Temel Altuntaş, işlem sırasında fenalaştı. Çalışanların ihbarıyla kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Altuntaş, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Altuntaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Temel Altuntaş, Akçaabat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede taziyeleri kabul eden Altuntaş'ın eşi Özlem Altuntaş, tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, kızı Esra ve oğlu Emre Altuntaş'ın da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Temel Altuntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra cenazeye AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda kişi katıldı. Altuntaş, Erikli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

'CHECK-UP YAPTIRIRDI'

Erikli Mahallesi Muhtarı Süleyman Altuntaş, akrabası Temel Altuntaş'ın sağlığına önem verdiğini söyleyerek, "Allahtan rahmet diliyorum. Temel ağabey, çok sevdiğimiz, dört dörtlük bir insandı. Sağlığına, her şeyine çok dikkat eden ve karıncayı bile incitmeyen iyi niyetli biriydi. Ani ölümü bizleri ve ailesini yıktı. Temel ağabeyi kaybettik, moralimiz bozuk. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Daha 1 hafta önce hastaneye gitmişti. Ayda bir kere de doktora giderdi. Check-up yaptırırdı. Ani bir ölüm oldu" dedi.

'BİLDİĞİMİZ HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTU'

Altuntaş'ın komşusu Barış Sandıkçı da "Çok iyi bir kişiydi. Yıllardır Trabzon'da, hastanelerde, belediyede çalışıyordu. Temel ağabeyimiz, yanına giden herkese yardımcı olmuştur. Birkaç gün önce şu an bulunduğumuz camide bir arkadaşımızın cenazesine gelmişti. Dün de bu acı haberi duyduk. Biz kendisinden razıydık. İnşallah Allah da razı olur. Üzücü bir olay, ani ölümler, bizi derinden üzmektedir. Bildiğimiz herhangi bir hastalığı yoktu. Ani gelişen bir olay olup olmadığıyla ilgili süreci Adli Tıp'taki raporlar verecektir, diye düşünüyoruz. Bir ihmal varsa adalet yerini bulacaktır. Giyimi, kuşamı, sağlığı, ailesi ve her yönüyle kendisine dikkat eden bir arkadaşımızdı" diye konuştu.

TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında söz konusu iş yerinde delillerin elde edilmesi amacıyla arama işlemi icra edilmiş, vefat eden Temel Altuntaş'ın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup, olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.