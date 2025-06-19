Trabzon'da Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, terfi alan polis memurlarını tebrik etti, başarılar diledi.

Her rütbenin ayrı bir sorumluluk yüklenme anlamına geldiğini belirten Yıldırım, "Öncekinden daha fazla mesuliyeti beraberinde getirdiğini biliyor olmak demektir. Bir üst rütbe daha rahat edilecek bir rütbe anlamına gelmiyor, yükseldikçe sorumluluk artar." dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de her rütbenin vatana, millete ve devlete hizmet uğruna canını feda etmekten çekinmeyen polislerin kazanımları sonucu elde edilen birer sembol olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulunca bir üst rütbeye yükselen 40 polise rütbelerini taktı.