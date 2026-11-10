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Trabzon'da rahatsızlanan çocuk polis eskortuyla KTÜ Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı

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Ortahisar'da evinde rahatsızlanan çocuk için ailesi, yoğun trafik nedeniyle hastaneye yetiştiremeyince Beşirli mevkisinde trafik polislerinden yardım istedi. Polis eskortuyla KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırılan çocuk tedavi altına alındı.

Trabzon'da rahatsızlanan çocuk, trafik polislerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ortahisar ilçesindeki evinde aniden fenalaşan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çocuğu yoğun trafik nedeniyle hastaneye yetiştirmekte zorlanan aile, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde görevli trafik ekibinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği aile, çocuğu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Beşirli Sahil Yolu'nda görevli trafik ekibimiz, çocuğunun rahatsızlandığını belirterek yardım isteyen vatandaşımıza destek oldu. Ekibimiz, vatandaşın talebi üzerine araca eskortluk ederek çocuğun KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Her koşulda, her zaman vatandaşımızın yanındayız."

Kaynak: AA
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