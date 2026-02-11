Haberler

Trabzon'da göle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil Sera Gölü'ne devrildi. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin göle devrildiği kazada sürücü yaralandı.

A.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sera Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ise otomobilde başka kimsenin olmadığını tespit etti.

Otomobil, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Haberler.com
