Trabzon'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 4 Yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dereye yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.