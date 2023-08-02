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Trabzon'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 4 Yaralı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dereye yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Kahraman Karaoğlan yönetimindeki 16 SAH 93 plakalı otomobil, Çıtlaklık Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağasar Deresi'ne yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Esma Kahraman, Semih Tuğra ve Nur Beyza Karaoğlan yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel

Karaoğlan Şalpazarı Trabzon Güncel Haberler

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