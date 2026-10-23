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Trabzon'da oto yedek parça dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Trabzon'da yürütülen soruşturmada oto yedek parça satışı adı altında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'daki dolandırıcılık operasyonunda gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Vatandaşları oto yedek parça satışı adı altında dolandırdıkları iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 20 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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