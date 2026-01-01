Trabzon'da eğitime yarın ara verildi
Trabzon'da etkili kar ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli yarın idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel