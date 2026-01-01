Haberler

Trabzon'da eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Trabzon'da etkili kar ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli yarın idari izinli sayılacak.

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel


