Haberler

Of'ta okul yöneticilerine "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin bilgilendirme yapıldı

Of'ta okul yöneticilerine 'Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, okul yöneticilerine Sıfır Atık Projesi'nin önemi ve uygulanacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde okul yöneticilerine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılması planlanan çalışmalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Of, Hayrat, Çaykara, Dernekpazarı, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerindeki okullarda görevli müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Şube Müdürü Orhan Topal, Sıfır Atık Projesi'nin gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere hayata geçirildiğini söyledi.

Atık oluşumunun azaltılması, ayrıştırılması ve toplanması konusunda toplantıda görüşmelerin yapılacağını belirten Topal, "Hızla sanayileşen ve doğal kaynakları tünmekte olan dünyamızda insanlığın geleceği için sıfır atık meselesi önem arz ediyor." dedi.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Arif Yılmaz ile Kimyager Nilüfer Kuturoğlu sunum yaptı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da