Son dakika haberleri | Motosikletli polis, kazada yaralandı
AA - Derviş Altuntaş - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü geçişinde, Ömer Y. yönetimindeki 61 M 0027 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali Şen'in kullandığı 61 A 5492 plakalı polis motosikleti çarpıştı.
Kazada yaralanan polis memuru Ali Şen, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kazaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı.