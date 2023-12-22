Trabzon'da minibüs şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Trabzon'un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda meydana gelen kazada minibüs şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Trabzon'da minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.
Şalpazarı- Beşikdüzü karayolunun Akçiriş Mahallesi'nde Hasan Köksaldı idaresindeki 28 AAV 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Köksaldı'nın tedavisi, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.