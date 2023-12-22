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Trabzon'da minibüs şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Trabzon'un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda meydana gelen kazada minibüs şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trabzon'da minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Şalpazarı- Beşikdüzü karayolunun Akçiriş Mahallesi'nde Hasan Köksaldı idaresindeki 28 AAV 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Köksaldı'nın tedavisi, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Beşikdüzü Trabzon Kaza Yaşam Güncel Haberler

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