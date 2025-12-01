Trabzon'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere 36 bin 988 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 8 bin 100 liraya da el konuldu.

Ayrıca işletme sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.