Trabzon'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza
Trabzon'da bir iş yerinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişi, toplamda 36 bin 988 lira ceza aldı. Kumar masalarındaki 8 bin 100 liraya el konuldu, işletme sorumlusuna da adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Bu kişilere 36 bin 988 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 8 bin 100 liraya da el konuldu.
Ayrıca işletme sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel